Trinkgeld vor der Tür

Bei jedem Wetter strampeln sie sich ab, damit die Menschen trotz des Lockdowns ein Essen von ihrem Lieblingslokal bekommen. Viele gehen derzeit lieber nicht in den Supermarkt - sei es um sich selbst oder einen Angehörigen vor einer Ansteckung mit Corona zu schützen. Manche dürfen gar nicht einkaufen gehen, weil sie in Quarantäne sind. Zugestellt wird kontaktlos - und damit in vielen Fällen auch unbedankt. „Manche legen uns ein Trinkgeld vor die Tür, das freut einen dann schon“, erzählt ein junger Mann, der als Essenszusteller für Velofood in Graz arbeitet.