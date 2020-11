20. Mai in einer Wohnung in Salzburg: Die beiden nun Angeklagten waren damals noch Freunde, tranken gemeinsam. Doch nach verbalen Streitigkeiten wurden sie handgreiflich: Nach einem Faustschlag vom 35-Jährigen geriet der 37-Jährige in Rage und „sah nur mehr rot“, heißt es in der Anklage.