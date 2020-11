Die Bildung rückt natürlich in den Hintergrund. Was auf der Strecke bleibt, muss später nachgeholt werden. Jetzt muss endlich der Druck rausgenommen werden. In diesem totalen Ausnahmejahr ist eine Leistungsbeurteilung nicht mehr möglich. Jeder Schüler sollte in die nächste Schulstufe aufsteigen können. Auch für die Matura braucht es eine Lösung.