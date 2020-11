„Dass man uns immer als unpolitische Partyband hingestellt hat, das ist in erster Linie eine Sache der Medien“, präzisiert Rüdisser, „für sie waren wir immer die braven Buben aus der Steiermark. John Lennon hat aber auch nicht sein ganzes Leben lang ,I Wanna Hold Your Hand‘ gesungen.“ Für Pfleger ist die Kategorisierung in die Partynische verständlich: „Natürlich wird man in so eine Richtung gestoßen, wenn man einen Riesenhit schreibt. Aber schon auf dem Album ,Opusition‘ waren wir Jahre vor ,Live Is Life‘ politisch unterwegs. Wir alle leben auf dieser Welt und haben natürlich Augen und Ohren offen. Wer kann denn heute an Themen wie Fake News und Klimaschutz vorbeischauen? Greta Thunberg ist für uns das lebende Beispiel dafür, dass ein einzelner Mensch etwas ins Rollen bringen kann.“ Rüdisser pflichtet seinem Bandkollegen bei: „Jedes Jahr wird im Amazonas eine Fläche in der Größe der Schweiz verbrannt und nichts passiert. Alle tun so, als würde es sie nichts angehen, dabei ist diese Schieflage seit Jahrzehnten bekannt. Greta kämpft in ihren Reden gegen Windmühlen.“