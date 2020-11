Ein einziger Fall aktuell in Mühlen

Stand Dienstagmittag gibt es in der Steiermark keinen einzigen Corona-freien Ort, alle 286 Gemeinden sind aktuell betroffen. In Mühlen (Bild unten) im Bezirk Murau ist einer der 883 Einwohner aktiv infiziert. In Kitzeck, Altenmarkt, Allerheiligen, Gasen, Wildalpen, St. Georgen/Kreischberg und Radmer sind es je zwei.