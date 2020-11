Nun ist es nicht so, dass Daimler und Geely einander nicht schon lange kennen, die beiden Konzerne kooperieren bereits seit Längerem in anderen Bereichen. Geely ist Großaktionär, hält 9,7 Prozent der Aktien. Und besitzt Volvo, also wird der neue Motor auch in Volvos eingebaut werden. Ein Glück für alle, jedenfalls für alle Aktionäre, wenn sie nicht auch noch Mitarbeiter beim Daimler sind. Aber über die Entwicklung der Arbeitsplätze beim Daimler wollen wir hier nicht sprechen.