Manuel war viel zu früh in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. „Ich bin leider zu lang im Geburtskanal gesteckt, habe als Folge körperliche und geistige Schäden erlitten“, sagt der 33-jährige Linzer. Dank Spezial-Therapien in den USA gelang es ihm, seine Schwächen zu kompensieren und nach dem Sonderschulabschluss eine 3,5-jährige Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater mit Diplom erfolgreich zu beenden. „Viele unterschätzen mich - ich finde mich nicht gern damit ab, wenn jemand sagt, das schaffst du nicht. In solchen Fällen versuche ich dann, über die Grenzen des Machbaren hinauszugehen. Nur weil man im Rolli sitzt, ist man nicht völlig unfähig“, so Manuel.