Darf ich die Oma besuchen? Wenn sie in einem Seniorenheim in OÖ lebt, leider nicht. Denn hier ist seit 10. November laut Verordnung des Landeshauptmanns ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime, aber auch für Spitäler in Kraft – wir berichteten. Anlass dazu gab der enorme Anstieg an Covid-19-Infektionen, mit dem OÖ leider zum negativen Vorreiter geworden ist.