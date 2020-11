Die deutsche Nationalmannschaft ist am Dienstagabend (20.45 Uhr) im Schlager der Nations League in Spanien auf einen positiven Jahresabschluss aus. Ein Punkt in Sevilla würde den Deutschen reichen, um den Gruppensieg und damit ein Ticket für das Finalturnier der Nations League im Oktober 2021 zu holen. Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw kündigte aber eine mutige Spielweise an. „Wir spielen in Spanien nicht auf einen Punkt“, versicherte Löw. Wir halten Sie hier mit dem aktuellen Spielstand auf dem Laufenden.