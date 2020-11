Der Notarzthubschrauber musste Montagnachmittag nach Tottendorf im Bezirk Melk ausrücken. Ein 59-Jähriger wollte dort einem Nachbarn beim Baumschnitt behilflich sein. Als er eine Buche fällte, passierte es: Der Stamm schnellte in die Höhe und traf den Mann am Kopf. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Bergung war allerdings schwierig, da die Arbeiten in einem Graben durchgeführt wurden. 15 Feuerwehrleute mussten den Verletzten daher nach oben transportieren, um ihn dann mit dem Helikopter in das Universitätsklinikum St. Pölten fliegen zu können.