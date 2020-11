Manchmal braucht es im heimischen Straßenverkehr offenbar nur einen kleinen Funken, um die Gemüter von Autofahrern über Gebühr zu erhitzen. Am frühen Montagabend war es gegen 17 Uhr in der Mautner-Markhof-Straße in Schwechat so weit – und bei einem Parkmanöver kam es zu einer wilden Auseinandersetzung. In der Diskussion über den Vorrang kam es zwischen zwei Lenkern zuerst zu recht untergriffigen Beschimpfungen und schließlich zu einem handgreiflichen Streit. „Laut Passanten war es zunächst nur ein Gezerre an den Jacken. Aber plötzlich lagen beide Männer am Boden“, schildert ein Ermittler. Neben den verletzten Egos wurden nach dem Raufhandel auch kleine Schürfwunden registriert – Uhr und Brille des älteren Kontrahenten gingen ebenfalls zu Bruch. Beim Eintreffen der Polizeistreife war dann naturgemäß keiner schuld, und der jeweils andere wurde der Bösewicht.