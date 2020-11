Nach positiven Corona-Tests im Vorfeld des Weltcup-Auftakts in Sigulda hat Österreichs Bob- und Skeletonverband (ÖBSV) einige seiner Sportler sofort nach Hause geholt. Betroffen sind beide Zweier-Bob-Teams der Männer sowie ein Skeleton-Pilot, teilte der ÖBSV am Dienstagnachmittag mit. Auch in den Teams der Schweiz und von Russland habe es positive Corona-Fälle gegeben.