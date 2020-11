Ein Hilfeschrei der Tiroler Wirtschaft erreichte am Dienstag die Redaktionen des Landes. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser appellierte zusammen mit Dieter Unterberger (Obmann Sparte Handel) und Franz Jirka (Obmann Handwerk und Gewerbe) an die Tirolerinnen und Tiroler, in Anbetracht der schwierigen Situation auf Tiroler Produkte und Leistungen zurückzugreifen.