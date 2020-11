Drei junge Grundwehrdiener des Jägerbataillons 12 aus der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten zeigten am Sonntag große Zivilcourage. Die Soldaten (zwischen 19 und 21 Jahre) befanden sich bereits in Uniform auf dem Weg in die Kaserne. Nach einer Fahrscheinkontrolle im Zug begann plötzlich gegen 21.30 Uhr ein Mann zu randalieren. Das Verhalten des vermutlich verwirrten Fahrgasts wechselte zwischen aggressiv und depressiv. Die Soldaten reagierten professionell und wirkten beruhigend auf den Mann ein. Sie brachten die anderen Fahrgäste dazu, sich umzusetzen und so den Abstand zu vergrößern, damit es zu keiner Gefährdung kommen konnte. Die Burschen informierten auch umgehend das Bahnpersonal. Beim nächsten Halt wartete dann auch schon die Polizei, und die Grundwehrdiener brachten den Unruhestifter gemeinsam mit der Exekutive aus dem Zug.