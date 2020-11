Haftstrafe wegen Drogenhandels

Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Justizministeriums kehrte der 43-Jährige am Montag nicht nach Kiel zurück. Im Gefängnis in Kiel sitzt der Verdächtige wegen Drogenhandels. Er wurde stattdessen in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht, „weil er in Braunschweig gegen Corona-Auflagen verstoßen hat“, sagte ein Ministeriumssprecher. In Lübeck gebe es Quarantäne-Haftplätze. Zu möglichen Verletzungen während des Aufenthalts in Braunschweig machte auch das Kieler Ministerium keine Angaben.