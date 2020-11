Ein italienisches Ehepaar ist nach 63 gemeinsamen Jahren am selben Tag an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben. Vincenzo Molino (83) und seine ein Jahr jüngere Frau Olga lebten in Sesto San Giovanni bei Mailand. Vergangene Woche waren sie aufgrund ihres schweren Krankheitsverlaufs zur weiteren Behandlung in eine Klinik im benachbarten Monza gebracht worden. Die 82-jährige Frau starb nur eine Stunde vor ihrem Mann.