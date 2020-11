Drei Arbeiter führten am 17. November bei einem Haus in Tumeltsham Gartenarbeiten durch. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Schärding schnitt gegen 9 Uhr einen Strauch zurück. Dabei hielt er mit der linken Hand die abzuschneidenden Äste fest. Der Mann rutschte mit der Akkumotorsäge ab und schnitt sich in den linken Unterarm. Seine Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 41-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried gebracht.