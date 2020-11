Brot - ein Grundnahrungsmittel. Heutzutage ist es in „Hippster Ville“ total out, es zu essen. Verbirgt das Teufelszeug unter seiner Kruste nur böseste Inhaltsstoffe, die uns mit Unverträglichkeiten quälen und obendrein noch unansehnlich fett machen. Wie kannst du nur, Brot?! Alles Bockmist findet die Posch. Gerade beim Brot geht es um Klasse statt Masse. Und dafür braucht man Geduld. Also, entspannt euch: JETZT POSCHTS bei der Bäckerin, denn es ist Brotzeit! UND weil wir grad beim alten Handwerk sind, lassen wir es noch beim Tierpräparator poschen.