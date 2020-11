Die meisten Ansteckungen privat

Auch in den Bezirkskrankenhäusern stellte sich die Lage ähnlich dar. Die steigenden Infektionszahlen seien eine große Herausforderung in Sachen Personalressourcen, hieß es seitens des Landes. Auch hier gab es im Frühjahr eine vergleichsweise geringe Anzahl an Infizierten beim Personal. Der Großteil der Mitarbeiter stecke sich im Privaten an, sagte Schwamberger. Am Arbeitsplatz selbst gebe es nur sehr wenige Ansteckungen.