In den Spitälern der KRAGES gilt außerdem ab sofort ein generelles Besuchsverbot mit nur wenigen Ausnahmen. Die Corona-Situation sei nämlich schon „mehr als besorgniserregend“, so Geschäftsführer Hubert Eisl. Man wolle auf jeden Fall vermeiden, in die Situation zu kommen, bei Patienten eine Triage durchführen zu müssen.