„Ich erinnere mich an die Telefonate. Er rief mich immer an, weil er mich vom Wechsel zu Mercedes überzeugen wollte. Am Ende eines Gesprächs sagte ich ihm: ‘Mmh, Niki, ich weiß nicht, so gut seid ihr auch wieder nicht‘. Aber er ließ nicht los: ‘Mit dir schaffen wir es an die Spitze‘. Gestritten hatten wir uns nie. Das geht viel leichter mit Toto oder anderen von meinem Team. Wenn Niki mir etwas zu sagen hatte, suchte er mich sofort auf und nachdem wir geplaudert hatten, war das Problem schon gelöst.“