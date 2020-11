Ungefähr 600.000 Menschen sind in Österreich im Handel beschäftigt. Damit sei in fast in jeder Familie jemand im Handel tätig, so der Handelsexperte. „Wir wollen nicht, dass man über einen schnellen Klick, über Amazon und Co. den Arbeitsplatz des Familienmitglieds abschafft, nur um sich ein paar Cent zu sparen. Wir hoffen das die Österreicher und Österreicherinnen Arbeitsplätze schenken.“