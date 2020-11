Schulschließungen in der Kritik

Die Sitzung wird in relativem schnellen Tempo abgespult, ein zentrales Thema ist natürlich Covid-19 und seine Folgen. So konfrontierte FPÖ-Abgeordneter Stefan Hermann („Schulschließungen sind nicht gerechtfertigt“) Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß mit der seiner Ansicht nach „prekären Situation“ an den Schulen. Diese antwortete, die Entscheidung über den ortsungebundenen Unterricht falle nicht in die Kompetenz der Bundesländer. Sie selbst habe sich bis zuletzt gegen eine Schulschließung eingesetzt. Man habe aber dramatisch hohe Infektionszahlen. „Wir müssen verhindern, dass in Triage über Behandlung oder Nichtbehandlung entschieden wird.“ Und zum Vorwurf, es würde zu wenig Epidemieärzte für die Schulen geben: Man habe insgesamt 113 Ärzte für Abklärung und Mitteilung.