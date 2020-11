Ausgedehnte Waldspaziergänge mit der Familie und das Kochen für ihn und seine Frau waren immer schon Bestandteil des Alltags. Der Unterschied zum „Normalzustand“ ist der nicht zwingende Blick auf die Uhr. „An die geschenkte Zeit könnte man sich gewöhnen, jedoch vermisse ich auch vieles, was ich an meinem Job liebe. Das Adrenalin in gewissen Momenten vor Premieren wie zum Beispiel den Volksschauspielen, das berufliche Zusammentreffen von Menschen, die über die Jahre Freunde geworden sind, und den kulturellen Austausch in so vielfältigen Bereichen, in denen ich tätig sein darf.“