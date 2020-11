Ist ein einzelner Krampus ein Problem?

Was die traditionellen Krampusläufe betrifft, so fragte ein Anrufer aus Osttirol, ob er denn alleine laufen dürfe, um das Brauchtum zumindest eingeschränkt zu pflegen. „Wenn wer alleine läuft, dann kann und will man ihm nicht vorschreiben, was er dabei anzieht“, so Kurz. Auf Nachfrage von Moderator Robert Kratky, dass also ein einzelner Krampus kein Problem sei, antwortete der Kanzler: „Ich glaube nicht, dass die Polizei ihn stoppen würde.“ Auf die weiteren Zusammenkünfte in dieser Zeit vor allem im ländlichen Raum müsste heuer aber verzichtet werden.