Der Deutsche Nico Hülkenberg gilt als Kandidat für ein Cockpit beim Formel-1-Team Red Bull für das kommende Jahr, erwartet aber keine schnelle Klärung in der Frage seiner möglichen Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse. „Es gibt nichts zu berichten, es ist aktuell sehr ruhig. Ich glaube, dass es noch eine Weile dauert, bis Klarheit herrscht“, sagte der 33-Jährige am Montagabend auf ServusTV.