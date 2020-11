Gefährliche Szenen haben sich am Montagnachmittag in Wien abgespielt: Mit Höchstgeschwindigkeiten flüchtete der Lenker eines BMW vor der Polizei und raste über Stadtautobahnen, jedoch auch durch Gassen, und gefährdete dabei auch Menschenleben. Erst vor wenigen Tagen war der Verdächtige - ein 33-Jähriger - in eine Kontrolle geraten und hatte bereits damals keinen Führerschein vorweisen können. Jetzt wurde er abermals ohne Führerschein am Steuer erwischt, weshalb er wohl die waghalsige Flucht antrat.