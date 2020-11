„Ich hatte kein Geld“, erklärte sich der in seiner Heimat mehrfach vorbestrafte Angeklagte, verwies dabei auch auf Arztrechnungen nach Erkrankungen wie zum Beispiel einer Augen-Operation. „Im Ausspähen des Diebesgutes waren seine Augen aber gut genug“, meinte Richter Günther Nocker mit einem Blick zum Angeklagten. Jede Saison, auch im Sommer, hat er zugeschlagen: vor allem zielte er es auf hochwertige Skier und Snowboards ab. Von 145.000 Euro Schaden ist in der Anklage die Rede. Die Beute verkaufte er laut eigener Aussage bei einer Börse in München.