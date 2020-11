Der Vorfall spielte sich am Montag gegen 13.50 Uhr in der Leibenfrostgasse im 4. Bezirk ab. Als der 44-jährige Verdächtige aus Bulgarien in den Bus stieg, habe ihn der 36-jährige Buslenker auf die Maskenpflicht hingewiesen, so Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Dienstag. Doch der Fahrgast zeigte sich gänzlich uneinsichtig und weigerte sich den Mund-Nasen-Schutz anzulegen, holte dann auch noch einen Hammer hervor und drohte dem Busfahrer mehrmals.