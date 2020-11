Oben auf der Liste stehen der Hyundai Kona, der Nissan Juke, der Opel Crossland X, der Seat Arona und der VW T-Cross. Für den Koreaner muss man rund 19.000 Euro (in Österreich 21.000 Euro) hinlegen und bekommt eine vergleichsweise gute Ausstattung, was den etwas kleinen Kofferraum und wenig Beinfreiheit hinten verschmerzen lässt. Der Japaner (in Österreich ab knapp 20.000 Euro) punktet zwar mit bequemem Ein- und Ausstieg, verliert aber durch hohen Verbrauch der momentan einzig verfügbaren Motorisierung auf der Autobahn. Der Opel liegt preislich auf Juke-Niveau und glänzt mit intuitiver Bedienung sowie guter Platzausnutzung.