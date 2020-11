In Zeiten der Corona-Pandemie wachsen nicht nur Infektionszahlen exponentiell, sondern auch die Nutzung von Unterhaltungsmedien. Gerade rechtzeitig zum zweiten Lockdown in Österreich beschert uns der Streaminganbieter Disney+ eine fröhliche Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Als intergalaktischen Bonus zur derzeit laufenden zweiten Staffel vom „Mandalorianer“ gibt es ab 17. November ein tolles Special für alle großen und kleinen Star Wars-Fans: „The LEGO Star Wars Holiday Special“ vereint Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose und die Droiden zu einem freudigen Fest!