Immer neue Details werden über den IS-Terroristen bekannt, der am 2. November in der Wiener Innenstadt ein Blutbad anrichtete. So war Kujtim F. während des ersten Lockdowns geringfügig in einem Wiener Spital als Security-Mitarbeiter beschäftigt. Dies gab ein Freund, der wegen des Verdachts der Mittäterschaft in U-Haft sitzt, zu Protokoll.