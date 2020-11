Um Himmels Willen, was ist denn da in den PO-ntifex gefahren! Papst Franziskus, der seit einiger Zeit auch ein Instagram-Profil hat, hat wohl ganz besonders viel Gefallen an einem extra-scharfen Schäfchen gefunden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche likte kürzlich nämlich ein Popo-Foto von Erotik-Model Natalia Garibotto. Und die ist definitiv eine Sünde wert!