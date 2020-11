Im vergangenen Jahr ist der E-Commerce-Markt in Österreich demnach um 13,5 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro gewachsen. „Diese anhaltende Dynamik führt zu einer immer stärkeren Marktkonzentration, immer weniger große Onlinehändler teilen sich einen immer größeren Anteil der Online-Torte“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag.