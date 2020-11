Vater in den Schlagzeilen

Der Name Dreyfus ist im Fußball alles andere als unbekannt: Kyril Louis Dreyfus ist der Sohn des langjährigen Adidas-Bosses und früheren Vorsitzenden des französischen Topklubs Olympique Marseille, Robert Louis-Dreyfus. Dem Top-Manager wurde Beteiligung am Stimmen-Kauf vorgeworfen, mit dem die WM-Vergabe 2006 nach Deutschland (Stichwort „Sommermärchen“) gesichert wurde. Zu einer Verurteilung kam es nie. Louis-Dreyfus starb 2009 im Alter von 63 Jahren an den Folgen einer Leukämieerkrankung.