Sie habe kürzlich damit begonnen und dieser Vorgang sei „aufregend und schöpferisch erfüllend“, teilte der Pop-Star am Montag auf Twitter mit. Die Fans könnten „viele Überraschungen“ erwarten. In der Mitteilung spricht Swift über ihren gescheiterten Versuch, seit 2019 die Rechte an ihren früheren Alben und Masterbändern ihrer Songs zurückzugewinnen.