Laut Asfinag fuhren bisher exakt 2,25 Prozent aller Lenker ohne gültiges Ticket über die grün markierte Spur für die digitale Vignette. Ein Großteil gab im Nachhinein als Begründung „Unaufmerksamkeit“ an. Sie müssen 120 Euro Ersatzmaut zahlen. Besitzer von Jahresmautkarten, die mit einer abgelaufenen Karte die neue Spur benutzen, könnten das aber verhindern, in dem sie eine Jahreskarte nachkaufen. Fast 1000 Personen haben bisher diese Regelung in Anspruch genommen.