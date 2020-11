Bewusstlos im Pool gefunden

Das Magazin zitiert aus dem Bericht: „Honor und ihre Familie besuchten eine Familienfeier in West Sussex. Am Abend war Honor zuerst im Whirlpool, der sich in der Nähe des Swimmingpools befand. Gegen 23 Uhr verließ sie den Whirlpool, um im Pool schwimmen zu gehen. Kurz darauf wurde festgestellt, dass Honor am Grunde des Pools liegt und nicht mehr reagiert." Gefunden habe sie ihr 15-jähriger Bruder Rufus.