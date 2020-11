In Berlin-Neukölln durchsuchte die deutsche Polizei seit dem frühen Dienstagmorgen Wohnungen. Es bestehe ein Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei Dienstagfrüh. Neben Einsatzkräften aus Sachsen waren auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Maßnahmen beteiligt.