Am Montag kurz vor 20 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass in Freistadt ein Mann mit zwei Faustfeuerwaffen unterwegs sei. Im Zuge der Fahndung konnte der Verdächtige, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, in der Nähe einer Tankstelle angehalten und kontrolliert werden.