Die neue Staffel spielt in den 1980er-Jahren. Dabei geht es auch um die Beziehung zwischen Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O‘Connor), der damals eine Affäre mit Camilla hatte. In einem BBC-Interview vor 25 Jahren antwortete Diana auf die Frage, ob Camilla der Grund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen sei: „Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel.“