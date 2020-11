Das Lamentieren und Herumlavieren, das den Österreichern gerne zugeschrieben wird, zeigt sich auch in der größten Krise. Man jammert und schwindelt sich irgendwie durch, befolgt aber nur, was vorgeschrieben ist. Lieber wartet man auf den Tag, an dem etwas auch behördlich verboten ist, statt sich schon vorher so zu verhalten, wie es Sinn machen würde, wenn Feuer am Dach ist.