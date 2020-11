Der Spanier fixierte in Roland Garros seinen 20. Major-Triumph, zwei Wochen davor hatte der Österreicher in New York seine erste Grand-Slam-Trophäe geholt. „Ich freue mich auf diese Herausforderung“, erklärt Thiem, der zum Start der inoffiziellen Tennis-WM Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen besiegte, „ich arbeite täglich für diese Ausgaben.“