Von Bußgeld, gar von Gefängnisstrafe war die Rede, sollte Erling Haaland die zehntägige Quarantäne in Dortmund nicht einhalten. Die Borussia scheint davon nur mäßig beeindruckt zu sein. Am Samstag soll er bei Hertha BSC schon wieder am Platz stehen - obwohl er am Mittwoch im Länderspiel Norwegens in Österreich fehlen wird.