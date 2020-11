Auch wenn die Schulen im Distance Learning sind, werden Schüler in den Einrichtungen betreut. „Wir haben erreicht, dass in Salzburg dieses Pilotprojekt des Bundes gestartet und am 7. Dezember dann auf das ganze Bundesland ausgeweitet wird“, meint Landesrätin Maria Hutter. Die Schnelltests werden vor Ort ausgewertet, das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Ist dieser positiv, muss ein PCR-Abstrich gemacht werden.