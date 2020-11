Während hierzulande ab Mitternacht der zweite harte Lockdown offiziell in Kraft tritt, hat das Kabinett in Israel am Montagabend weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitteilte, dürfen fünfte und sechste Klassen ab Dienstag nächster Woche in ihre Klassen zurückkehren. Eine Woche später sollen die elften und zwölften Klassen folgen.