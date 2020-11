Die Direktoren erheben in dieser Woche, welche Familien Bedarf an Betreuung haben – und die Nachfrage ist enorm. Allein in einer Klasse der Montessori Schule sind zurzeit 20 Schüler angemeldet. Nur vier Kinder bleiben daheim. Auch im Lungau ist das Interesse groß: „In einer Klasse haben wir 15 Anmeldungen, da müssen wir die Kinder unbedingt in Gruppen aufteilen“, schildert Martina Obermayer, Direktorin der Volksschule St. Michael. Trotzdem ermutigt sie die Eltern bewusst, ihre Kinder in Betreuung zu geben, denn: „Im Frühjahr haben sich das nur die allerwenigsten getraut.“