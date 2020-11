Eine der Frauen trägt ihre blonden langen Haare offen, verbirgt ihre Augen hinter einer schwarzen Sonnenbrille - die andere ist im Jeanslook unterwegs. Beide sind gestylt, als sie Anfang September am Park Hyatt in der Wiener Innenstadt vorbeimarschieren - und offenbar mit einem wertvollen „Fundstück“ unterwegs. Die Bilder aus der Überwachungskamera des Luxushotels sprechen Bände. Denn eine der beiden soll den Diamantring in einem aus ihrer Sicht unbeobachteten Moment aufgehoben und eingesteckt haben.