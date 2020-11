Sonne, an die 33 Grad in Doha. Wer aber glaubt, Steiermarks Top-Basketballer Moritz Lanegger „floh“ vorm Lockdown in Österreich noch schnell an den Persichen Golf, der irrt. Der Grazer „3x3-Experte“ schwitzt - nach Corona-Tests und unter Einhaltung aller Präventionsmaßnahmen - im zweiwöchigen Trainingslager für den Traum „Olympia-Quali“ 2021, den sich der Ex-Meister im 5-gegen-5-Basketball, ehemalige Auslandslegionär und Nationalteamspieler im Mai 2021 just am Hauptplatz seiner Heimatstadt beim 3x3-Topevent in Graz erfüllen will.