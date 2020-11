Sabine Schöffmann

Geboren: 28. Juli 1992 in Wolfsberg/Kärnten

Wohnort: St. Georgen am Längsee/Kärnten

Größe/Gewicht: 1,72 m/63 kg

Familienstand: Ledig, liiert mit Snowboarder Alexander Payer

Verein: ASKÖ ESV St. Veit an der Glan

Hobbys: Gerätturnen, Klettern, Wassersport